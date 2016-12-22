В Балтфлоте рассказали о выводе всех своих кораблей в море
Общество, 19:54
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В Балтфлоте рассказали о выводе всех своих кораблей в море
Более 50 кораблей Балтийского флота и их экипажи выйдут в море для выполнения курсовых задач, рассказал официальный представитель Балтфлота Роман Мартов, передает «Интерфакс».
По его словам, в маневрах примут участие все корабли Балтийского флота, то есть более 50 корветов, малых ракетных кораблей, катеров, больших десантных кораблей и других единиц техники.
Марков сообщил, что экипажи уже завершили отработку боевой подготовки во время стоянки корабля на базе и начали выходы в море.
«Следующим этапом боевой подготовки станет слаживание экипажей при выходах в море, где морякам предстоит совершенствовать навыки выполнения морских элементов и плановых боевых упражнений как одиночным кораблем, так и в составе отряда кораблей», — заявил представитель Балтфлота.