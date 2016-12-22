Болельщики в разных городах России празднуют победу. Фоторепортаж

ЧМ-2018. 1/8 финала. Хорватия — Дания. Онлайн

Артем Дзюба назвал победу сборной великой использованной возможностью

Черчесов рассказал об эмоциях после победы над Испанией

Медведев поздравил сборную России словом «молодцы»

Из вице-премьеров в президенты: зачем Россия отправляет Дворковича в ФИДЕ

Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект

Кадыров отметил роль Акинфеева в победе сборной России над Испанией

Глава Минспорта назвал историческим праздником победу над Испанией

Акинфеев рассказал о надежде на пенальти перед матчем с Испанией

СМИ сообщили о гибели рэпера Smoke Dawg в Торонто

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Фоторепортаж

Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами

Игоря Акинфеева признали лучшим игроком матча ЧМ-2018 с Испанией

Сборная России обыграла Испанию в 1/8 ЧМ-2018. Реакция

В Балтфлоте рассказали о выводе всех своих кораблей в море

Россия в серии пенальти победила Испанию и вышла в ¼ финала ЧМ-2018

Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу

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Впервые в истории в матче чемпионата мира произошла четвертая замена

Акции против повышения пенсионного возраста прошли в городах России

В МВД опровергли задержание бразильских болельщиков в Чувашии

В московской фан-зоне на матч Россия — Испания собрались 100 тыс. человек

В результате взрыва в Мали пострадали 8 французских военных

Вечно молодой: как современная медицина борется со старением

В Нефтеюганске ввели режим ЧС из-за аварии на канализационном коллекторе

Сборная России сравняла счет в матче с Испанией

Захвативший заложницу в московском «Дикси» объяснил свой поступок

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Участок трассы Москва — Санкт-Петербург закрыли из-за горящего бензовоза