Минтранс назвал ожидаемые доходы от системы «Платон» в 2018 году

Сборы с грузовых автомобилей по системе «Платон» в 2018 году должны превысить 20 млрд руб., заявил глава Минтранса Евгений Дитрих. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В целом по этому году мы ожидаем, что сборы дадут в федеральный дорожный фонд 20 миллиардов рублей и даже более», — сказал он.

Дитрих подчеркнул, что доходы от «Платона» пойдут на ремонт и усовершенствование транспортной инфраструктуры и привел в пример мост через Коротосль в Ярославской области. По его словам, он построен на доходы от функционирования системы.

26 июня стало известно, что Минтранс решил не индексировать тариф «Платона» с 1 июля и перенес это решение на 1 июля 2019 года. Это решение 29 июня утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. На данный момент действующий с 15 апреля тариф составляет 1,9 руб. за километр пути.

Система «Платон» действует с ноября 2015 года. Изначально стартовый тариф системы подразумевался на уровне ​3,73 руб. за километр пути, но после массовых акций протеста дальнобойщиков он был снижен до 1,53 руб.



