ВТБ пообещал не блокировать зарплатные карты бюджетников

ВТБ не будет блокировать карты платежных систем Visa и Mastercard, на которые получают зарплаты его клиенты-бюджетники, не оформившие себе карту «Мир». Об этом в субботу сообщили РБК в банке.

Норма о том, что зарплата бюджетникам должна переводиться только на карты «Мир», а не на Visa или Mastercard, содержится во вступающем в силу с 1 июля законе. На карты «Мир» также должны будут получать стипендии студенты.

В этой связи «Уралсиб» предупредил своих клиентов-бюджетников, что их зарплатные карты Mastercard и Visa с воскресенья будут заблокированы.

В ВТБ заверили, что не пойдут на аналогичные меры.

«С 1 июля при зачислении бюджетных средств на счет, связанный с карта​ми международных платежных систем, банк направит средства на отдельный счет. Об этом клиент и его работодатель будут проинформированы посредством sms и e-mail. Получить заработную плату с этого счета клиент сможет в любом отделении банка. О блокировке карт на базе международных платежных систем речи не идет», — сказали в банке.

В Сбербанке РБК ранее также рассказали, что не блокируют зарплатные карты Visa и Mastercard клиентов-бюджетников.