Сенатор назвала закономерными высказывания Трампа про признание Крыма

Президент США Дональд Трамп уже не в первый раз высказывается по поводу возможности признания Крыма российским регионом, и это является закономерным, считает член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

«В международной повестке тема Крыма, самого молодого субъекта Федерации, уже давно стала стойким индикатором международного политического градуса. На мировом политическом ринге Дональд Трамп, амбициозно претендующий на роль супертяжеловеса, не забывает наш полуостров в своих периодических заявлениях», — сказала Ковитиди РБК.

Она напомнила, что еще до избрания президентом Трамп заявлял о необходимости улучшения отношений с Россией.

«Периодические высказывания Трампа о возможности политического признания результатов Народного референдума в Крыму для всех закономерны, поскольку рано или поздно этот факт будет всемирно принят международной общественностью. Вопрос лишь во времени и кто раньше из политических лидеров успеет подтвердить свою истинную приверженность демократическим принципам», — заявила она.

Накануне Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможности признания Крыма частью России, сказал: «Посмотрим». Он также высказал уверенность, что в ситуации с Крымом виноват его предшественник Барак Обама.

