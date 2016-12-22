Фан-зону ЧМ на Воробьевых горах закроют 30 июня из-за непогоды

Работа площадки фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах в Москве будет временно приостановлена 30 июня из-за непогоды, сообщили РБК в пресс-службе департамента спорта и туризма столицы.

«Закрытие площадки фан-феста направлено прежде всего на обеспечение безопасности посетителей фан-феста в условиях сложных погодных условий в часы проведения матчей чемпионата мира по футболу», — сказали в пресс-службе.

Такое решение приняла комиссия правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной безопасности. Фан-зону закроют в частности из-за того, что в субботу в Москве ожидается сильный ветер.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что 30 июня и 1 июля в столице и области ожидаются дожди и грозы.

Днем 30 июня в Москве воздух прогреется до 26–28 градусов. При этом при грозе скорость ветра при порывах достигнет 15–20 м/с.