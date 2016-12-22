Роспотребнадзор предупредил о желтой лихорадке в Нигерии

Ведомство предупредило россиян, собирающихся посетить Нигерию, о вспышке желтой лихорадки в этой африканской стране. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями Нигерии (NCDC).

В Роспотребнадзоре рассказали, что вспышка лихорадки произошла в сентябре прошлого года, и до начала июня 2018 года во всех нигерийских штатах было зарегистрировано 1903 случая подозрения на заражение этим вирусом. В 1724 случаях у больных были взяты образцы крови, однако только в 108 пробах было обнаружено наличие вируса.

«Суммарное количество смертельных случаев — 47, причем только 10 из числа всех случаев подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Нигерии началась кампания по вакцинации населения, в рамках которой до конца этого года планируется привить 25 млн человек.

23 июня Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке Рифт-Валли в Кении. Вспышка этой болезни произошла из-за сильных дождей и наводнений, которые создали условия для распространения комаров — переносчиков вируса.