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В Колумбии у бывших повстанцев изъяли 5 т кокаина
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В Колумбии у бывших повстанцев изъяли 5 т кокаина
Политика, 03:14
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В Колумбии у бывших повстанцев изъяли 5 т кокаина

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии изъяли более 5 т кокаина у бывших повстанцев из Революционных вооруженных сил страны (FARC). Об этом сообщает глава национальной полиции Хорхе Эрнандо Ньето.

По его словам, наркотики обнаружили во время спецоперации, которая длилась менее 24 часов в муниципалитете Тумако в западном департаменте Нариньо. Ньето добавил, что склад с кокаином принадлежал организованной преступной группировке Guacho, в которой состоят бывшие повстанцы.

В мае военнослужащие ВМС Колумбии изъяли у членов FARC 932 кг кокаина, который перевозился на судне Dona Eli возле устья реки Микай в юго-западном муниципалитете Лопе-де-Микай. Груз наркотиков предполагалось доставить в страны Центральной Америки.

Леворадикальная повстанческая группировка FARC была создана в Колумбии в 1964 году после начала гражданской войны в Колумбии. В 2001 году Госдепартамент США внес FARC в список террористических организаций, позднее группировка попала в аналогичный список Евросоюза. За время войны погибли 260 тыс. человек, еще 6 млн колумбийцев стали беженцами. В сентябре 2016 года власти страны подписали договор о прекращении огня с повстанцами. В октябре FARC зарегистрировала собственную политическую партию в Колумбии под названием «Общая революционная альтернативная сила».

Теги: Колумбия , кокаин , повстанцы , FARC
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