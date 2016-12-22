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Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Нижнего Новгорода в Анталью
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Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Нижнего Новгорода в Анталью
Общество, 21:38
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Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Нижнего Новгорода в Анталью

Рейс турецкой авиакомпании Atlasglobal из Нижнего Новгорода в Анталью отменен, сообщили РБК в пресс-службе международного аэропорта Стригино.

«Рейс Atlasglobal был отменен, всем пассажирам был выдан багаж, они покинули территорию аэропорта», — сказали в пресс-службе.

В аэропорту сообщили, что авиакомпания Atlasglobal приняла решение о задержке рейса № 6620 еще 28 июня.

В связи с тем, что долгое время от компании отсутствовала какая-либо информация, руководство аэропорта решило частично взять на себя обязанности перевозчика.

Масштабный сбой в системе регистрации пассажиров привел к задержке рейсов
Технологии и медиа

Пассажирам предоставили в пользование комнаты матери и ребенка, а также питание и напитки. Для многих пассажиров организовали трансфер до близлежащих гостиниц.

«Интерфакс» отмечает, что рейс был запланирован на 15:20 час. 28 июня, однако из-за неисправности самолета несколько раз переносился.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила агентству, что организовать обеспечение пассажиров необходимыми бесплатными услугами помогло вмешательство прокуратуры. Она отметила, что всего на рейс было зарегистрировано 206 человек.

Теги: Нижний Новгород , Турция , аваирейс , отмена
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