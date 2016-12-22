Актрису Сьюзан Сарандон задержали на митинге против Трампа

Актрису Сьюзан Сарандон задержали в Вашингтоне во время акции протеста. Об этом она написала в своем Twitter.

«Задержана. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться», — написала Сарандон. В конце поста она поставила хештег «женщины не повинуются».

Как уточняет SBS, актриса участвовала в протестах против иммиграционной политики Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что на митинге возле здания конгресса США задержали более 570 человек. Митингующие выступали против политики «нулевой толерантности» в отношении нелегальных мигрантов, принятой Трампом, и требовали упразднить иммиграционную и таможенную полицию США.



Президент США 20 июня подписал указ, запрещающий разделять задержанных на границе нелегальных мигрантов с их детьми. Ранее более 15 штатов подали в суд на администрацию президента за разделение семей задержанных мигрантов.