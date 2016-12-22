Путин поблагодарил Третьяка и Ротенберга за подготовку хоккеистов

Президент Владимир Путин выразил благодарность главе Федерации хоккея России Владиславу Третьяку и председателю правления организации Аркадию Ротенбергу за подготовку спортсменов к Олимпиаде-2018. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Всего в списке тех, кого особо отметил президент, более 200 фамилий, среди них 113 спортивных специалистов.
Сборная России по хоккею завоевала золотые медали на Олимпийских играх, в финале одержав победу над Германией со счетом 4:3. Российские спортсмены заняли 13-е место в общем медальном зачете зимних Игр в Пхёнчхане, завоевав две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград. Спортсмены выступали в статусе олимпийских атлетов из России из-за наложенных на страну санкций Международного олимпийского комитета.