Совет директоров ПАО «Россети» одобрил продажу 10% акций ФСК

Совет директоров ПАО «Россети» одобрил продажу Федеральной сетевой компании (ФСК) 10% акций в ПАО «Интер РАО», говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

ФСК продаст долю акций самой «Интер РАО» и ООО «ДБВ Лизинг». При этом цена одной обыкновенной акции составит 3,3463 руб., а общая сумма продаваемых акций — 10,44 млрд штук. В результате сумма сделки может составить почти 34,94 млрд руб.

В мае газета «Коммерсантъ» узнала, что ФСК начала переговоры с «Интер РАО» по продаже доли в холдинге в размере 18,57%. Источник РБК, близкий к «Интер РАО», подтвердил планы выкупа акций у ФСК и «РусГидро». Всего пакет ФСК оценивается примерно в 76,6 млрд руб.

Также отмечалось, что «РусГидро» ведет переговоры о продаже своей доли в «Интер РАО» другому акционеру холдинга — «Интер РАО Капитал». Сумма сделки может составить 17,172 млрд руб. При этом скидка к рыночной цене акций получится около 8,8%.

Позднее группа «Интер РАО» опровергла сообщения о планирующемся выкупе пакета своих ценных бумаг у ФСК и «РусГидро».