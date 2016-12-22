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Илюмжинов поддержит выдвижение Дворковича на пост главы ФИДЕ
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Илюмжинов поддержит выдвижение Дворковича на пост главы ФИДЕ
Общество, 17:34
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Илюмжинов поддержит выдвижение Дворковича на пост главы ФИДЕ

Президент Мировой шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов сообщил РБК, что не будет баллотироваться на пост главы этой организации на очередной срок.

Он поддержал выдвижение на этот пост бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. «Я не буду выдвигать свою кандидатуру на пост президента и поддерживаю кандидатуру Дворковича», — сказал Илюмжинов.

Выборы президента ФИДЕ назначены на 3 октября в Батуми. Илюмжинов возглавлял организацию с 1995 года. В апреле часть руководства федерации потребовала его отставки. Поводом стало нахождение Илюмжинова в санкционном списке США с 2015 года. Илюмжинов заявлял, что покинет пост в случае прямых доказательств связи финансовых трудностей ФИДЕ с санкциями.

Дворкович был вице-премьером с 2012 года. В новом кабинете министров он не получил места и в мае был назначен сопредседателем фонда «Сколково».

Руководящие должности в Российской шахматной федерации Дворкович занимал с 2007 по 2014 год. Он занимался развитием детских шахмат и привлечением финансирования в этот вид спорта.

Теги: Аркадий Дворкович , Кирсан Илюмжинов , шахматы , ФИДЕ
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