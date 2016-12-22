Россия введет ограничения в отношении мемориальных проектов Литвы

Россия вводит ограничения в отношении литовских мемориальных проектов, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В частности, гражданам Литвы, планирующим посетить проект «Миссия Сибирь» для восстановления захоронений литовских ссыльных, не будут выданы российские визы.

Это делается из-за заморозки ремонтно-восстановительных работ на захоронениях советских воинов и демонтажа мемориалов в Литве. «Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что заморозка восстановления захоронений советских воинов была инициирована Министерством культуры Литвы под предлогом разработки «Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия». Захарова подчеркнула, что российское посольство много раз обращалось в МИД Литвы по поводу этих правил, однако «вразумительной реакции не последовало».

Также МИД России обеспокоен попытками демонтажа мемориалов советским воинам, в частности, в городе Шяуляй. Причиной дипведомство назвало нежелание литовской стороны возобновлять двустороннее соглашение относительно воинских захоронений.

Проект «Миссия Сибирь» был запущен в 2006 году для приведения в порядок захоронений ссыльных литовцев в Сибири.

В октябре 2017 года около советских мемориалов на севере Литвы установили таблички о несоответствии действительности «идеологических надписей» периода СССР. Посольство России назвало установку подобных табличек у памятников советским воинам-освободителям «гнусным поступком».