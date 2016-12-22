Заявивший о бомбе пассажир Домодедово объяснил свои действия

Мужчина, сообщивший в аэропорту Домодедово о наличии бомбы в его сумке, сказал полицейским, что он пошутил, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

«Сегодня около 14:30 в аэропорту Домодедово гражданин при проходе через досмотровую группу в ответ на просьбу сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить к досмотру поясную сумку отказался это сделать и сообщил, что в сумке находится взрывное устройство», — рассказали в МВД.

По данным пресс-службы, мужчину доставили в дежурную часть линейного управления МВД, которая расположена в аэропорту. При осмотре опасных предметов у него обнаружено не было.

«В беседе с полицейскими мужчина признал, что сказанное им было шуткой. Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении гражданина к ответственности, установленной законодательством», — отметили в пресс-службе.

Инцидент произошел ранее в пятницу, 29 июня. Пресс-секретарь аэропорта Александр Власов сообщил РБК, что мужчину передали правоохранительным органам, аэропорт работает в штатном режиме.

Полиция проводит проверку.