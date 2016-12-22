В Домодедово задержали заявившего о бомбе пассажира

Один из пассажиров аэропорта Домодедово во время прохождения досмотра заявил, что у него есть взрывное устройство, сообщил РБК пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

«В связи с этим были предприняты стандартные мероприятия по обеспечению безопасности. Угрозы выявлено не было. Пассажир был передан правоохранительным органам», — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что обслуживание рейсов и пассажиров происходит в штатном режиме.

Полиция проводит проверку по факту инцидента с пассажиром в Домодедово, сообщила РБК старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

«Полиция проводит проверку по этому факту. Человек сообщил, что у него бомба, его осмотрели, никаких взрывных устройств у него не обнаружено. Он доставлен в дежурную часть. Его действия подпадают под признаки состава преступления, предусмотренных ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», — отметила она.

Агентство Reuters ранее, в пятницу, сообщило о том, что часть аэропорта была оцеплена охраной. Человек, говорилось в сообщении, лежал на полу у одного из выходов.