Госдума одобрила акционирование «Почты России»

Закон об акционировании «Почты России» принят Госдумой в третьем чтении в четверг, 21 июня. Реорганизация должна начаться 1 октября 2018 года.

Принятый Госдумой закон предусматривает преобразование «Почты России» из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству. Все имущество ФГУП при этом переходит в собственность акционерного общества. Законом определяются принципы и основы деятельности «Почты России» и вводится запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с его реорганизацией.



«Разработка законопроекта явилась ответом на общественный запрос, который свидетельствовал о необходимости реформирования подходов к организации государственной почтовой службы. Мы рассчитываем, что изменение статуса «Почты России» позволит повысить эффективность и клиентоориентированность компании», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Почты России» Николай Подгузов.

Проект закона «Об особенностях реорганизации ФГУП «Почта России», основах деятельности создаваемого акционерного общества и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был внесен в Госдуму 5 апреля группой депутатов и сенаторов. В конце мая документ поддержало правительство, но с некоторыми оговорками. В частности, ко второму чтению в проект закона была внесена поправка, которая позволяет членам Совета Федерации и депутатам Госдумы предлагать правительству по одной кандидатуре для включения в совет директоров компании. Также предложить правительству свою кандидатуру для совета директоров может общероссийский профсоюз «Почты России».

Предыдущий законопроект о преобразовании ФГУП «Почта России» был внесен правительством в Государственную думу в июне 2014 года, однако так и не был утвержден. Вновь идея акционирования появилась практически сразу после назначения на пост гендиректора ФГУПа Николая Подгузова (занял эту должность в июле 2017 года). Уже в октябре прошлого года глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил о достижении «консенсуса по законопроекту» с комитетами Госдумы и попросил парламентариев о поддержке.​