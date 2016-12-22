«Ленинград» записал песню к финалу чемпионата мира

Группа «Ленинград» записала песню к финалу чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве. Клип опубликован на YouTube телеканала «Россия 1».

Лидер группы Сергей Шнуров сказал: «Песня о по-настоящему красивых и мощных эмоциях, которые подарил нам чемпионат».

«Вся Россия на футболе помешалась. Это честь — сделать праздник всем и в каждом. Это было, это есть — страсть и впечатлений жажда», — поет Шнуров. Продолжительность клипа — одна минута.

Вести трансляцию финального матча, который состоится 15 июля, будет ВГТРК.

Ближайший матч с участием сборной России состоится 1 июля в Москве. Противником россиян в 1/8 финала станет сборная Испании.

На проведение чемпионата мира по футболу с учетом расходов регионов ушло 883 млрд руб., подсчитал РБК, из них большая часть (678 млрд руб.) выделена по программе по подготовке к ЧМ, остальное — расходы регионов.