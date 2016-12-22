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Visa назвала самых расточительных иностранных гостей ЧМ по футболу
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Visa назвала самых расточительных иностранных гостей ЧМ по футболу
Финансы, 11:15
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Visa назвала самых расточительных иностранных гостей ЧМ по футболу
Самыми щедрыми иностранными гостями оказались болельщики из США и Китая, следует из данных Visa. Больше всего иностранцы тратили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В первые дни чемпионата мира по футболу в России иностранные гости потратили в Москве по картам Visa 1,7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Платежная система является официальным партнером FIFA и глобальным спонсором чемпионата мира.

Среди других городов, где иностранцы потратили больше всего, названы Санкт-Петербург (506 млн руб.), Сочи (104 млн руб.), Казань (71 млн руб.) и Екатеринбург (48 млн руб.). Visa анализировала данные с 14 по 18 июня.

Самыми расточительными иностранными гостями оказались туристы из США, на втором месте — Китай, на третьем — Мексика. Меньше всего потратили представители Королевства Тонга.

Больше всего иностранные туристы в городах проведения чемпионата тратили на (в порядке убывания) на гостиничные услуги, одежду и рестораны и кафе. Средний чек иностранных держателей карт Visa составил 3575 руб. Каждая пятая покупка (17%) в 11 городах проведения матчей была сделана с помощью бесконтактных способов оплаты, включая смартфоны, браслеты и кольца.

Самый большой размер среднего чека по иностранным картам Visa был зафиксирован в категории «товары категории люкс» — 23 тыс. руб., за ней следует категория «гостиничные услуги» — 15 тыс. руб. Средний чек по категории «модная одежда» составил 8 тыс. руб.

Траты на стадионах

Поскольку Visa — спонсор чемпионата мира, расплатиться на стадионах, где проходят матчи мирового первенства, можно только картами Visa или наличными. Платежная система проанализировала данные по тратам на стадионах с 14 по 21 июня.

Лидером по объемам транзакций среди стадионов стала арена «Лужники», где зрители потратили 139 млн руб., из которых чуть больше половины — 71 млн руб. — потратили иностранцы, а 68 млн руб. — россияне. Меньше всего потратили болельщики на стадионе в Калининграде (16,5 млн руб.). Размер среднего чека на всех стадионах составил 1682 руб.

Самым «дорогим» матчем с точки зрения объемов платежей по картам Visa стал матч между сборными России и Саудовской Аравии, который проходил в «Лужниках» в день открытия чемпионата 14 июня. Эту игру посетили туристы из 123 стран мира. На втором месте среди самых посещаемых туристами матчей была игра между сборными Германии и Мексики. Матч состоялся в «Лужниках» 17 июня — его посетили туристы из 116 стран мира. Суммы, которые болельщики потратили на этих матчах, компания не раскрывает.

Наибольшее количество транзакций на стадионах совершили держатели карт Visa, выпущенных банками США, Мексики и Китая. Доля бесконтактных платежей на всех стадионах составила 54%. Причем владельцы российских карт Visa чаще иностранцев предпочитали такой способ оплаты — 66% против 34% соответственно.

Чаще всего на стадионах болельщики приобретали еду и напитки, на втором месте — сувениры. При этом на еду и напитки россияне по объему транзакций потратили почти в два раза больше по сравнению с иностранными гостями, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически равное. Средний чек, между тем, по иностранным картам Visa в полтора раза выше в обеих категориях.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи идут в 11 российских городах.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ЧМ по футболу - 2018
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