Карину Цуркан сняли с поста главы правления INTER RAO Lietuva

Обвиняемая в шпионаже против России Карина Цуркан лишилась поста главы правления литовской компании INTER RAO Lietuva, подконтрольной российскому энергетическому холдингу «Интер РАО».

В сообщении INTER RAO Lietuva подчеркивается, что решение о снятии Цуркан с поста и выводе ее из числа членов правления было единогласно принято наблюдательным советом компании 28 июня.

На место Цуркан в правлении INTER RAO Lietuva назначена Александра Панина, занимающая пост заместителя гендиректора по маркетингу и сбыту ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией».

28 июня совет директоров «Интер РАО» принял решение досрочно прекратить полномочия Цуркан в качестве члена правления компании, где та отвечала за блок трейдинга, а именно за экспорт и импорт российской электроэнергии.

Цуркан арестовали 15 июня, ей предъявили обвинение в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда разведсообществ иностранных государств, в том числе Румынии. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.

По данным РБК, Цуркан подозревают в том, что она передала иностранным спецслужбам сведения о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и в ЛНР.