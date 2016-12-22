Суд закрыл процесс по судьбе переданных Улюкаеву $2 млн

Судебный процесс по возврату $2 млн, которые в виде взятки передал бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву глава «Роснефти» Игорь Сечин, закрыли по просьбе ФСБ, передает корреспондент РБК.

Суд зачитал ходатайство спецслужб. Присутствующий на заседании генерал ФСБ в отставке Олег Феоктистов, который является заявителем проведения слушаний по возврату денег, и сторона обвинения поддержали ходатайство. Прокурор согласился, что присутствие публики приведет к разглашению секретных данных.

Улюкаев принимает участие в заседании в режиме видеосвязи из колонии, в которой отбывает наказание. Экс-министр заявил, что «категорически против» закрытия судебного заседания.

Бывший министр экономического развития России был осужден в декабре 2017 года за взятку в особо крупном размере. По данным следствия, в октябре 2016 года он потребовал деньги у Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти». Сумму взятки, или «вознаграждения», говорится в материалах дела, Улюкаев определил сам.

​Сам экс-министр выдвинутые против него обвинения опровергает и заявляет, что стал жертвой провокации.

Из показаний Феоктистова следует, что деньги для взятки Улюкаеву предоставил Валерий Михайлов, который работал в различных структурах «Роснефти», в частности в «РН-Сервисе». Из структур «Роснефти» он ушел летом 2016 года, рассказывал источник РБК, близкий к Михайлову. Собеседник также говорил, что Михайлов денег Феоктистову не передавал.

В разговоре с Русской службой Би-би-си Михайлов подтвердил, что лично не знает Феоктистова, но читал о нем в газетах. Он также опроверг информацию, что передавал деньги генералу ФСБ, но указывал, что будет не против, если ему «вернут эти деньги».