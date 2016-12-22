«Коммерсант» узнал о намерении Lamoda открыть свой первый офлайн-магазин

Интернет-ретейлер Lamoda намерен открыть свой первый магазин традиционного формата к концу 2018 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке недвижимости и двух консультантов.
Отмечается, что ретейлер принял решение создать офлайн-магазин из-за жесткой конкуренции на рынке интернет-торговли. Выйдя на традиционный рынок, компания планирует догнать по охвату покупателей онлайн-магазин Wildberries.
Один из консультантов сообщил «Коммерсанту», что в настоящий компания ищет место в знаковых ТРЦ Москвы и пока не подписала договор об аренде. Второй источник отметил, что в планах Lamoda пойти дальше — открыть сеть мультибрендовых магазинов в нескольких городах России.
Отмечается, что компания уже начала поиск сотрудников для своего нового направления. На сайте hh.ru 26 июня была опубликована вакансия руководителя направления розничных продаж. В его обязанности входит разработка розничной стратегии, построение операционных процессов и контроль повседневной деятельности магазина.
Тем не менее, представитель Lamoda в разговоре с «Коммерсантом» настаивал, что вакансия необходима для развития пунктов выдачи заказов, которые похожи на настоящие магазины с продавцами, примерочными и кассами.