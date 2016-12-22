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В Индонезии из-за выброса пепла с вулкана закрыли аэропорт на Бали
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В Индонезии из-за выброса пепла с вулкана закрыли аэропорт на Бали
Общество, 06:04
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В Индонезии из-за выброса пепла с вулкана закрыли аэропорт на Бали

Международный аэропорт Нгурах-Рай временно закрыт из-за выброса пепла вулканом Агунг, сообщается на сайте воздушной гавани.

Аэропорт будет закрыт с 03:00 до 19:00 пятницы, 29 июня, по местному времени (08:00– 01:00 мск).Сколько рейсов отменили из-за активности вулкана не уточняется. Издание The West Australian сообщает, что Агунг выбросил пепел на высоту более 23 тыс. футов (7,01 км).

Сообщается, что свои полеты на Бали отменили авиакомпании AirAsia, Jetstar, и Virgin Australia.

В 2017 году во время извержения Агунга на Бали оказались заблокированы около 60 тыс. туристов, которые не могли покинуть остров поскольку авиасообщение было заблокировано из-за пепла. Тогда отменили или задержали 445 рейсов.

Теги: Индонезия , вулкан , Аэропорт
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