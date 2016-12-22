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СМИ назвали имя стрелявшего в редакции газеты в Мэриленде
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СМИ назвали имя стрелявшего в редакции газеты в Мэриленде
Общество, 04:32
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СМИ назвали имя стрелявшего в редакции газеты в Мэриленде

Стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе, в результате которой погибли пять человек, открыл 38-летний житель Мэриленда Джаррод Рамос, сообщает The Baltimore Sun со ссылкой на источники.

Эту информацию также подтвердили неназванные собеседники CNN, CBS и NBC. По данным The Baltimore Sun, в 2012 году Рамос подал иск о клевете против газеты и ее колумниста Эрика Хартли. Поводом стала статья, в которой рассказывалось об уголовном деле о домогательствах. Как отмечает CNN, в итоге суд отказал в рассмотрении его иска.

В июле 2011 года Рамос признали виновным в харрасменте, после того как он месяцами преследовал в сети женщину и звонил ее работодателям, пытаясь добиться ее увольнения, уточняет CBS.

В полиции назвали расстрел сотрудников газеты в Мэриленде вендеттой
Общество

28 июня неизвестный пришел в редакцию Capital Gazette и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали пять человек, еще несколько серьезно пострадали. В полиции заявили, что преступник действовал целенаправленно и назвали его действия вендеттой.

Стрельба в редакции газеты в Мэриленде. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Как рассказал представитель полиции округа Анн-Арандел Уильям Крампф, злоумышленник пришел в редакцию с дробовиком и «начал искать своих жертв». В полиции также сообщили, что с собой он принес несколько дымовых шашек. Крампф отметил, что редакция получала угрозы в социальных сетях, но на данный момент неизвестно, связаны ли они с нападением.

Теги: стрельба , Газета
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