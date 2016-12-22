Минобороны насчитало 20 самолетов-разведчиков у границ России за неделю

За прошедшую неделю ВКС России зафиксировали у границ 20 иностранных самолетов-разведчиков. Об этом сообщает официальный орган Минобороны, газета «Красная звезда».

Для перехвата возможных нарушений границы семь раз были подняты по тревоге дежурные истребители из состава сил ПВО. «Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — отчиталось военное ведомство.

11 июня Минобороны Литвы сообщило, что самолеты НАТО восемь раз сопровождали российские самолеты в воздушном пространстве над Балтийским морем.



