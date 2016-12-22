Женщинам и детям разрешат мыться в СИЗО не менее двух раз в неделю
Общество, 02:46
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Женщинам и детям разрешат мыться в СИЗО не менее двух раз в неделю
Находящимся в следственных изоляторах (СИЗО) несовершеннолетним и женщинам с 6 июля будет разрешено пользоваться душем не менее двух раз в неделю, сообщается на сайте Минюста.
«Приказ предусматривает возможность помывки в душе не менее двух раз в неделю продолжительностью не менее 15 минут», — говорится в сообщении.
Кроме того, камеры, в которых содержатся женщины и дети, будут обязаны оборудовать холодильниками и телевизорами. В Минюсте отметили, что соответствующий приказ был разработан после обращения спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
Ранее глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Цыганков рассказал, что из-за в столичных СИЗО рекомендовано установить вентиляторы.