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Женщинам и детям разрешат мыться в СИЗО не менее двух раз в неделю
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Женщинам и детям разрешат мыться в СИЗО не менее двух раз в неделю
Общество, 02:46
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Женщинам и детям разрешат мыться в СИЗО не менее двух раз в неделю

Находящимся в следственных изоляторах (СИЗО) несовершеннолетним и женщинам с 6 июля будет разрешено пользоваться душем не менее двух раз в неделю, сообщается на сайте Минюста.

«Приказ предусматривает возможность помывки в душе не менее двух раз в неделю продолжительностью не менее 15 минут», — говорится в сообщении.

Кроме того, камеры, в которых содержатся женщины и дети, будут обязаны оборудовать холодильниками и телевизорами. В Минюсте отметили, что соответствующий приказ был разработан после обращения спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

В камерах московских СИЗО рекомендовали установить вентиляторы
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Ранее глава управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Сергей Цыганков рассказал, что из-за в столичных СИЗО рекомендовано установить вентиляторы.

Теги: СИЗО , условия , Минюст
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