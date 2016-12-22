В камерах московских СИЗО рекомендовали установить вентиляторы

Администрации московских следственных изоляторов (СИЗО) рекомендовано по возможности установить в камерах заключенных вентиляторы, чтобы помочь им пережить жаркую погоду. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
«Родственникам предоставлена возможность передавать вентиляторы в камеры — разумеется, после соответствующего осмотра, чтобы избежать передачи в емкостях вентиляторов запрещенных предметов», — рассказал представитель ФСИН.
Также планируется обеспечить работу систем приточно-вытяжной вентиляции и проветривать камеры во время прогулок заключенных. Продолжительность этих прогулок рекомендовано увеличить.
Цыганков отметил, что внимательнее стали следить за скоропортящимися продуктами и чаще проводить влажную уборку. Администрациям московских СИЗО предложили поставить во всех камерах бачки с охлажденной питьевой водой.
Ранее МЧС предупредило о приходе в столицу жары. Температура воздуха в прошедшие выходные поднималась до плюс 30 градусов. При этом синоптики полагают, что повторения аномальной жары 2010 года не будет.