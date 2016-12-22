В США скончался писатель-фантаст Харлан Эллисон

Писатель-фантаст Харлан Эллисон умер на 85-м году жизни, сообщает издание The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на заявление его жены, Сьюзан.

Она рассказала, что ее супруг, скончался во сне. Другие подробности не приводятся.

THR отмечает, что Эллисон написал более 1,8 тыс. произведений, включая романы, рассказы, комиксы и один из лучших эпизодов сериала «Звездный путь» под названием «Город на краю вечности», в котором герои попадают в США времен Великой депрессии.

На официальной странице этой франшизы в Twitter также почтили память писателя.

Эллисон родился в 1934 году в Кливленде (штат Огайо). Свой первый рассказ писатель опубликовал в издании Cleveland News, когда ему было 15 лет. Он 11 раз получал литературную премию «Хьюго» и пять раз становился обладателем «Небьюлы».