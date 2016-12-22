Европейский университет отказался от суда с Рособрнадзором из-за лицензии

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве не удовлетворил жалобу лишенного лицензии Европейского университета. Об этом «Фонтанке» сообщили в вузе.

«Суд постановил оставить предыдущее решение в силе. Это был последний акт в нашей тяжбе с Рособрнадзором», — отметила руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

По ее словам, Европейский университет не будет судиться с Рособрнадзором. В вузе также пока точно не могут сказать, будут ли пытаться подать документы на получение новой лицензии.

В конце апреля Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Европейского университета к Рособрнадзору.