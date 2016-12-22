Европейский университет отказался от суда с Рособрнадзором из-за лицензии
Общество, 21:38
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Европейский университет отказался от суда с Рособрнадзором из-за лицензии
Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве не удовлетворил жалобу лишенного лицензии Европейского университета. Об этом «Фонтанке» сообщили в вузе.
«Суд постановил оставить предыдущее решение в силе. Это был последний акт в нашей тяжбе с Рособрнадзором», — отметила руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.
По ее словам, Европейский университет не будет судиться с Рособрнадзором. В вузе также пока точно не могут сказать, будут ли пытаться подать документы на получение новой лицензии.
В конце апреля Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Европейского университета к Рособрнадзору.
Университет был основан в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. В январе 2017 года комитет имущественных отношений города разорвал с вузом договор аренды особняка Кушелева-Безбородко. Университет не смог оспорить расторжение договора аренды. В марте 2017 года у вуза аннулировали лицензию. Осенью того же года по итогам внеочередной проверки в Рособрнадзоре заявили, что здание не соответствует ряду требований. В частности, в числе нарушений называются «отсутствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений».