Европейскому университету предложили место для нового корпуса

Администрация Санкт-Петербурга предложила место для постройки корпуса Европейского университета взамен особняка Кушелева-Безбородко. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь вуза Алла Самолетова.

«Мы получили официальное письмо [от администрации Санкт-Петербурга] с предложением места для постройки учебного корпуса в Красногвардейском районе города. Это предложение пока общего характера, многие параметры требуют уточнения», — сказала Самолетова.

Она отметила, что предложение будет изучаться с финансовой и юридической точек зрения, а в середине февраля будет принято решение, подходит ли данное место.

Красногвардейский район находится на окраине города, а особняк находится в центре.

В январе 2017 года комитет имущественных отношений разорвал с вузом договор аренды особняка Кушелева-Безбородко, оспорить расторжение договора аренды университету не удалось. Как отмечает «РБК Петербург», в особняке Кушелева-Безбородко разместится Академия цифровых технологий.

В марте у вуза аннулировали лицензию. Осенью по итогам внеочередной проверки в Рособрнадзоре заявили, что здание не соответствует ряду требований. В октябре 2017 года вуз изменил свой статус на научно-исследовательский институт (НИИ). Он будет действовать, пока университет не получит новую лицензию.

Европейский университет был основан в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.