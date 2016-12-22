В жилом доме в Калмыкии взорвался газ

В Калмыкии в результате пожара, возникшего при хлопке газа в жилом доме в поселке Малые Дербеты, пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. Площадь пожара — 25 кв. м, в одной квартире. Погибших нет», — сказали в пресс-службе.

В региональном центре МЧС отметили, что в 17:00 возгорание было ликвидировано.

Источник в экстренных службах рассказал РБК, что в результате пострадал один человек.

Агентство «Интерфакс-Юг» отмечает, что взрыв газа произошел в жилом 80-квартирном двухэтажном доме.

В свою очередь источник ТАСС сообщает, что в результате происшествия два человека получили травмы. По его словам, взрыв повредил межкомнатные перегородки и выбил в окнах стекла. ​Жильцы дома решили переехать к родственникам.