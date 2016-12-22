Три человека погибли при взрыве в доме на северо-западе Германии

Три человека погибли в результате взрыва в жилом доме в немецком городе Бремен. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на представителя пожарной службы города Майкла Ричардца.
Взрыв прогремел 28 июня на чердаке дома в районе Хухтинг в 3:30 мск, в результате здание было разрушено до основания. В нем находились 41-летняя женщина и семилетний ребенок. Обломки разлетелись в радиусе 150 м, один из них убил 70-летнюю женщину, проживавшую в соседнем доме. После этого здание загорелось. В ликвидации пожара участвовали 70 человек, все жители домов в радиусе 100 м от взрыва были эвакуированы.
«Если бы взрыв произошел в другое время суток, было бы гораздо больше раненых», — отметил Ричардц. Причина взрыва неизвестна, полиция возбудила уголовное дело по факту гибели трех людей.
24 июня 24 человека пострадали при взрыве в городе Вупперталь на западе Германии. В результате детонации был полностью разрушен многоквартирный жилой дом.