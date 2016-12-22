Россиянка найдена живой после 24-часового плавания на надувном матрасе

Российская туристка около 24 часов плавала на надувном матрасе в Средиземном море около курорта Ретимно на Крите. Ее обнаружили в семи милях от приморского городка Аделианос Камбос, сообщает издание Neakriti.

По данным издания, инцидент произошел в среду, 27 июня. Женщина 53 лет ушла из бассейна, где находились ее муж и ребенок, поплавать в море. Она отплыла от берега очень далеко, так что семья потеряла ее из виду. Супруг и дочь отправились на поиски женщины и обратились за помощью к персоналу отеля, а также к администрации порта.

В четверг утром лодки из портов Ретимно и Ханья, водные мотоциклы, спасательные шлюпки и корабль, а также частные катера отправились на поиски женщины.

В итоге женщину обнаружил пилот самолета Frontex. Она находилась в очень плохом состоянии, температура ее тела опустилась до 32 градусов. Россиянка была госпитализирована из-за проблем с сердцем.

В марте 2017 года российский турист провел сутки в море на Пхукете, держась за буй. Мужчину унесло сильное течение. Однако после такого приключения его состояние было стабильно хорошим, и он отказался от медицинской помощи.