«ВКонтакте» предостерегла группы в соцсети от оскорблений русских девушек

«ВКонтакте» вынесли предупреждение администраторам сообщества Buceta rosa и аналогичным группам о недопустимости оскорбительного поведения в отношении российских футбольных болельщиц. Об этом сообщил РБК представитель соцсети.
«Мы действительно вынесли предупреждение о недопустимости оскорбительного поведения и необходимости ужесточить модерацию», — сообщил представитель сети.
Сообщество Buceta rosa публикует материалы об отношениях российских девушек с иностранными болельщиками, приехавшими на чемпионат мира по футболу. Такое поведение, по мнению администраторов группы, является неподобающим. Однако в описании говорится, что «сообщество носит исключительно юмористический характер и не преследует цели оскорбить кого-либо», а все истории называются вымышленными.
Ранее лейтенант полиции Бразилии Эдуардо Нуньес непристойно пошутил в отношении россиянки во время чемпионата мира по футболу, попросив ее повторить оскорбительную фразу на незнакомом ей языке. Нуньес опубликовал видео с этим эпизодом в соцсети, и оно вызвало возмущение пользователей как в России, так и в Бразилии. В результате прокуратура Бразилии попросила суд начать в его отношении дело о расизме и домогательствах.
Ранее аргентинский болельщик Фернандо Пенови попросил русскую девушку повторить на испанском языке фразы, которые оказались непристойными. После этого министр безопасности страны Патрисия Буллрич заявила, что ему будет запрещен вход на матчи чемпионата мира по футболу.