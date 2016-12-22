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«ВКонтакте» предостерегла группы в соцсети от оскорблений русских девушек
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«ВКонтакте» предостерегла группы в соцсети от оскорблений русских девушек
ЧМ-2018, 17:39
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«ВКонтакте» предостерегла группы в соцсети от оскорблений русских девушек

«ВКонтакте» вынесли предупреждение администраторам сообщества Buceta rosa и аналогичным группам о недопустимости оскорбительного поведения в отношении российских футбольных болельщиц. Об этом сообщил РБК представитель соцсети.

«Мы действительно вынесли предупреждение о недопустимости оскорбительного поведения и необходимости ужесточить модерацию», — сообщил представитель сети.

Сообщество Buceta rosa публикует материалы об отношениях российских девушек с иностранными болельщиками, приехавшими на чемпионат мира по футболу. Такое поведение, по мнению администраторов группы, является неподобающим. Однако в описании говорится, что «сообщество носит исключительно юмористический характер и не преследует цели оскорбить кого-либо», а все истории называются вымышленными.

Ранее лейтенант полиции Бразилии Эдуардо Нуньес непристойно пошутил в отношении россиянки во время чемпионата мира по футболу, попросив ее повторить оскорбительную фразу на незнакомом ей языке. Нуньес опубликовал видео с этим эпизодом в соцсети, и оно вызвало возмущение пользователей как в России, так и в Бразилии. В результате прокуратура Бразилии попросила суд начать в его отношении дело о расизме и домогательствах.

Ранее аргентинский болельщик Фернандо Пенови попросил русскую девушку повторить на испанском языке фразы, которые оказались непристойными. После этого министр безопасности страны ​Патрисия Буллрич заявила, что ему будет запрещен вход на матчи чемпионата мира по футболу.

Теги: «ВКонтакте» , оскорбления , Интернет , ЧМ по футболу - 2018
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