В Бразилии против оскорбившего россиянку болельщика возбудят дело

Прокуратура Бразилии попросила суд начать дело в отношении лейтенанта полиции Эдуардо Нуньеса, который допустил непристойную шутку в отношении россиянки во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Globo.

По данным издания, разбирательство в отношении полицейского начнется, когда он вернется в свою часть, дислоцированную в штате Санта-Катарина. Против него будет возбуждено дело о расизме и домогательствах.

Нуньес предложил россиянке повторить на камеру на португальском языке, которого она не знала, оскорбительную для женщин фразу. Видео с этим эпизодом, опубликованное полицейским, разошлось в соцсетях и вызвало возмущение пользователей как в России, так и в Бразилии.

Похожий случай произошел с аргентинским болельщиком. Он также предложил российской девушке повторить на камеру на испанском неприличные и оскорбляющие женщин выражения. Министр внутренней безопасности Аргентины ​Патрисия Буллрич пообещала, что фанату по имени Фернандо Пенови будет запрещен вход на стадионы, где будут происходить матчи чемпионата мира по футболу. Она назвала поведение соотечественника «неуважительным и сексистским». ​