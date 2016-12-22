В Бразилии против оскорбившего россиянку болельщика возбудят дело

Прокуратура Бразилии попросила суд начать дело в отношении лейтенанта полиции Эдуардо Нуньеса, который допустил непристойную шутку в отношении россиянки во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Globo.
По данным издания, разбирательство в отношении полицейского начнется, когда он вернется в свою часть, дислоцированную в штате Санта-Катарина. Против него будет возбуждено дело о расизме и домогательствах.
Нуньес предложил россиянке повторить на камеру на португальском языке, которого она не знала, оскорбительную для женщин фразу. Видео с этим эпизодом, опубликованное полицейским, разошлось в соцсетях и вызвало возмущение пользователей как в России, так и в Бразилии.
Похожий случай произошел с аргентинским болельщиком. Он также предложил российской девушке повторить на камеру на испанском неприличные и оскорбляющие женщин выражения. Министр внутренней безопасности Аргентины Патрисия Буллрич пообещала, что фанату по имени Фернандо Пенови будет запрещен вход на стадионы, где будут происходить матчи чемпионата мира по футболу. Она назвала поведение соотечественника «неуважительным и сексистским».