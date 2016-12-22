Акции «Полюса» после снятия обвинений с Керимова подорожали на 7,5%

Стоимость акций крупнейшей золотодобывающей компании России ПАО «Полюс» на Московской бирже впервые более чем за полтора месяца поднялась выше отметки 4 тыс. руб. На максимуме стоимость бумаг поднялась 28 июня до отметки 4175 руб., что на 7,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов (3880 руб.).
К 17:00 мск стоимость акций «Полюса» на Московской бирже составляла 4145 руб.
Рост котировок произошел, после того как стало известно, что французские правоохранительные органы сняли обвинения с Сулеймана Керимова, сыну которого Саиду принадлежит контрольный пакет «Полюса».
Во Франции Керимова подозревали в уклонении от уплаты налогов с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене, с ноября 2017 года он находился под подпиской о невыезде и залогом в размере €40 млн.