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Появилось видео взрыва на корабле ВМС Германии от собственной ракеты
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Появилось видео взрыва на корабле ВМС Германии от собственной ракеты
Общество, 16:15
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Появилось видео взрыва на корабле ВМС Германии от собственной ракеты

На корабле Военно-морских сил (ВМС) Германии типа F-219 Sachsen («Саксония») произошел взрыв и пожар, два моряка получили ранения, сообщается на сайте немецких военно-морских сил.

«Мы стояли перед сверкающей и раскаленной огненной стеной», — рассказал капитан фрегата Томас Хакен.

Во время учений военные запустили ракету SM-2, однако произошел сбой, в результате которого она взорвалась на палубе корабля. Инцидент попал на видео.

Видео: Defense Daily / YouTube

Инцидент произошел у берегов Норвегии 21 июня. Два члена экипажа получили незначительные ранения. Однако они уже  чувствуют себя хорошо и пригодны для несения службы, отмечают в ВМФ Германии.

Подчеркивается, что перед запуском ракеты не было обнаружено никаких технических дефектов в системе запуска. Отмечается, что ранее ракета такого же типа была запущена успешно.
Теги: Германия , ВМС
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