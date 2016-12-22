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Посольство Украины направило ноту из-за недопуска омбудсмена к Сенцову
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Посольство Украины направило ноту из-за недопуска омбудсмена к Сенцову
Общество, 16:03
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Посольство Украины направило ноту из-за недопуска омбудсмена к Сенцову

Посольство Украины направило ноту в российский МИД из-за недопуска уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в колонию к осужденному Олегу Сенцову. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Украинская сторона выразила решительный протест и призвала Россию немедленного принять решение по допуску Денисовой к режиссеру.

В посольстве заявили, что сложившаяся ситуация свидетельствует о нежелании российской стороны способствовать реализации договоренностей, достигнутых президентами России и Украины.

Украинский омбудсмен не смогла попасть в колонию к Сенцову
Политика

Денисова 28 июня приехала в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), чтобы посетить Сенцова. Однако омбудсмена не пустили к режиссеру. В то же время ее российская коллега Татьяна Москалькова пообщалась с заключенным. По ее словам, состояние объявившего 16 мая голодовку Сенцова удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

Украинский омбудсмен уже пыталась посетить Сенцова ​15 июня, но тогда ее также не пустили в колонию, не объяснив причину отказа. Ей также не позволили провести сеанс видеосвязи с Сенцовым.

Ранее Владимир Путин и Петр Порошенко договорились о взаимных визитах омбудсменов к заключенным.

Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Его обвинили в организации терактов в Крыму.

Теги: Олег Сенцов , нота , Украина , Посольство
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