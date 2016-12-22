В WWF оценили возможность климатической катастрофы в Баренцевом море

Вода в Баренцевом море становится теплее, в результате уменьшение льда приводит к негативным последствиям для его экосистемы, считает директор программы климата и энергетики WWF в России Алексей Кокорин.

«Теплеет вода и в Атлантическом океане, занос теплой воды в Баренцево море нагревает его. Здесь много обратных связей — в итоге тает лед, который ранее отражал солнечные лучи, и вода нагревается еще больше», — объясняет эксперт.

По информации Кокорина, из-за таяния льда белый медведь остается на суше отрезанным от своей основной пищи — тюленей, что побуждает хищника адаптироваться под изменения и выходить на помойки к людям. «Это может приводить к конфликту человека и животного, а также гибели медведя. Его численность сокращается», — подчеркнул климатолог. Кокорин также сообщил о смещении лежбищ и мест скоплений моржей, что также ведет к гибели особей.

Ранее научный журнал Nature Climate Change сообщил, что климатический режим северных районов Баренцева моря может стать более теплым из-за повышения температуры воды. Ученые отметили, что с 2000-х годов из-за уменьшения доли пресной воды резко повысилась температура Баренцева моря. Это привело к ослаблению стратификации океанических вод и перемещению соли из нижних слоев в верхние. В результате в море хуже формируется лед.

Замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с РБК сообщил, что в северной части Баренцева моря теплая арктическая вода, находящаяся на глубине 200–300 м, «может начать свободно перемешиваться с внешним слоем». В свою очередь, это приводит к уменьшению количества льда в нем и пресной воды.