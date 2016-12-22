СМИ узнали о ДТП под Львовом с участием посла Швейцарии

Посол Швейцарии на Украине Гийом Шойрер попал в ДТП на трассе Киев — Чоп под Львовом. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По данным агентства, Шойрер ехал за рулем Volvo и столкнулся с Cherry Amulet и микроавтобусом Volkswagen. В результате аварии пострадала пассажирка Volvo, ее жизни ничто не угрожает.

Как сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовского областного горсовета, авария произошла 27 июня в 19:20 мск на 507-м км трассы Киев — Чоп, в Каменка-Бугском районе возле села Дидилов. За рулем автомобиля Volvo CX60 находился гражданин Швейцарии 1963 года рождения, его имя не указывается. Он выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen T4 и Cherry Amulet. В результате ДТП пострадали три водителя и три пассажира, в том числе ребенок 2007 года рождения, ехавший в Cherry Amulet.

Информацию о ДТП также разместил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он написал, что из-за ДТП образовалась пробка длиной более 5 км на трассе Е40 в обоих направлениях. Всех пострадавших доставили в больницу, водителям Volvo и Cherry оказали медицинскую помощь на месте, они отказались от госпитализации.

Гийом Шойрер занимает пост посла Швейцарии на Украине с 2015 года. С 2013 года он работал замглавы швейцарской делегации в ОБСЕ, а с 2009 года — замруководителя посольства Швейцарии в Вашингтоне.

В конце мая стало известно, что автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил велосипедиста в Киеве. Об этом сообщали газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и агентство УНН со ссылкой на пользователей соцсетей. По информации источника газеты, машина сбила 13-летнего велосипедиста на пешеходном переходе на проспекте Григоренко в Дарницком районе Киева. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги.

По словам источника «Интерфакс-Украина», машина ехала во главе кортежа без включенных проблесковых маячков. После аварии более сотни человек перекрыли проспект и попытались заблокировать машину, сбившую подростка. В администрации Порошенко опровергли принадлежность автомобиля к президентскому кортежу. Возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).