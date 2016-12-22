Рогозин рассказал о модернизации «Гагаринского старта» под «Союз-2.1а»

В конце 2019 года на пусковой площадке «Гагаринский старт» на космодроме Байконур начнется ремонт и модернизация под ракеты-носители «Союз-2.1а». Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает ТАСС.

«У нас остались семь ракет «Союз-ФГ», на которых сейчас летают пилотируемые корабли «Союз». По нашим планам, до конца 2019 года мы эти ракеты «отстреляем», — отметил он. По его словам, модернизация площадки под «Союз-2.1а» потребует корректировки Федеральной целевой программы развития космодромов России. В последний раз «Союз-2.1а» запустили с Байконура в феврале 2018 года.

Российская одноразовая ракета-носитель «Союз-2.1а» создана на базе первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, ее запуск впервые прошел в 1957 году. «Союз-2.1а» является модернизированной разработкой середины 1990-х на основе самой массовой ракеты семейства — «Союз-У» (запускалась с 1973 по 2017 год). Первый испытательный суборбитальный пуск ракет провели в ноябре 2004 года с космодрома Плесецк. Первый рабочий запуск прошел в октябре 2006 года с космодрома Байконур.