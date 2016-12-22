Москва пригрозила США мгновенным ответом на отказ от договора о ракетах

Россия ответит «мгновенно и зеркально», если в США возобладает курс на демонтаж Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в Совете Федерации замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Если в Вашингтоне окончательно возьмут курс на разрушение договора, нам придется реагировать. И, как заявил президент России Владимир Путин, реагировать мгновенно и зеркально», — сказал он.

Рябков также выразил обеспокоенность тем, что в США «под надуманным предлогом российских нарушений» договора запускаются новые военные программы, которые могут поставить под удар соглашение ДРСМД. «В частности, одобрен и профинансирован запуск программы по разработке ракетных вооружений наземного базирования с запрещенной по договору дальностью», — добавил замглавы МИД РФ.

21 мая начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны Сергей Рыжков заявил, что США нарушают ДРСМД тем, что разработали и провели летные испытание баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5 тыс. км.

17 мая президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю США Майку Помпео и членам правительства подготовить план по введению санкций России за нарушение договора о ракетах. В Кремле заявили, что Москва не принимает обвинений со стороны США, добавив, что Россия и дальше будет следовать своим обязательствам по ДРСМД.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан между СССР и США в 1987 году и вступил в силу в 1988 году. Согласно договору страны отказываются от использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.