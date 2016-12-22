СМИ узнали о планах подтверждать личность при помощи номера телефона

Власти планируют позволить россиянам подтверждать личность при оказании дистанционных услуг, таких как телемедицина, при помощи номера мобильного телефона. В число идентификаторов личности включили электронную подпись и биометрию

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В правительстве намерены внести поправки в законы «О связи», «Об информации» и «Об основах здоровья граждан», согласно которым граждане смогут подтверждать личность при оказании дистанционных услуг по номеру мобильного телефона. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на положения законопроекта. Данную информацию изданию подтвердили два участника рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики.

По словам директора по развитию и планированию «Сколково» Сергея Израйлита (фонд возглавляет центр компетенций по этому направлению) и директора по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Тер-Степанова, у рабочей группы возникли вопросы касательно сферы применения мобильных номеров. В рабочей группе допустили ограничение применения этой функции и отправили документ на доработку. При этом в число идентификаторов личности также вошли электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия и другие варианты.

Руководитель «МегаФона» по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти Никита Данилов и представитель МТС сообщили газете, что высоко оценили предложение использовать номера мобильных для подтверждения личности. В «ВымпелКоме» заявили, что данному новшеству необходима доработка.

С 1 июня сотовые операторы обязаны отключать абонентов, чью личность не смогли подтвердить. Соответствующие поправки в закон «О связи» были приняты еще в июле 2017 года.

Компании еще с апреля начали проверять абонентскую базу, чтобы дать клиентам время на подтверждение личности, сообщала РБК пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. «Мы боремся с незаконным распространением сим-карт. В частности, заключаем агентское соглашение с ретейлерами, жестко штрафуем контрагента в случае раздачи комплектов с рук без заключения договора и приостанавливаем оказание услуг связи по таким номерам», — сказала в беседе с РБК представитель «МегаФона» Юлия Дорохина. Представитель пресс-службы МТС Алексей Меркутов отмечал, что оператор проводит доработку уже существующего биллинга, «что будет связано с определенными затратами, однако не повлечет создания новой базы данных».