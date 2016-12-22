В Раде усомнились в способности Украины вызвать уважение России угрозами

Украине следует уйти от риторики угроз в отношении России и заняться экономическим возрождением. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь в эфире телеканала «112 Украина».

«Заведите сюда два-три крупнейших банка американских, европейских. Дайте вздохнуть промышленности, дайте дешевые кредиты на 15 лет», — сказал он.

По мнению Бондаря, если за 3-4 года в экономике Украины произойдут сдвиги, то «Россия увидит, что здесь становится лучше» и поймет, что страна пошла по верному пути. «Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться», — заключил Бондарь.

27 июня депутат Верховной рады Евгений Мураев в интервью телеканалу NewsOne заявил, что США не заинтересованы в окончании военного конфликта на востоке Украины и всеми возможными способами разжигают его. Он также рассказал, что экономические проблемы Украины являются последствиями «всех блокад и санкций».

Военное противостояние Киева и самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР началось в апреле 2014 года.