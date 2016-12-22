ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,75 62,41 EUR Нал. 73,98 72,44 USD Бирж. 63,16 +0,13 EUR Бирж. 73,14 -0,28 USD ЦБ. 63,14 +0,35 EUR ЦБ. 73,60 +0,20 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 6121,10 -57,70 IMOEX 2253,60 +1,01% RTSI 1124,84 +1,01% Brent 78,01 +3,19% DJIA 24271,23 -0,05% Nasdaq 7504,47 -0,76%
Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине
Лента новостей
Bloomberg назвал богатейшие семьи мира 20:17, Бизнес Аэропорты Вексельберга подали в суд на Росавиацию 20:12, Общество Лидера единороссов Ярославля уволили за «балаган мнений» о реформе пенсий 20:12, Политика Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине 19:59, Политика СМИ узнали о слежке России и Украины за следователями по делу MH17 19:58, Политика Реакция болельщиков Германии на вылет сборной из ЧМ. Фоторепортаж 19:55, Фотогалерея  Неизвестный Китай: какая культура скрывается за иероглифами 19:50, РБК и Шелковый путь Болтон призвал не ждать конкретных результатов от встречи Путина и Трампа 19:47, Политика Под Тамбовом в ДТП с «КамАЗом» пострадали 9 человек 19:46, Общество ЦИК отказалась проверять «аномальные результаты» выборов президента 19:39, Общество Украинская делегация отказалась посетить ежегодный прием генсека СЕ 19:35, Политика Контактная группа договорилась о новом перемирии в Донбассе 19:26, Политика План идеального побега за город вдвоем 19:17, РБК Стиль и ASUS Путин передал привет Трампу 19:14, Политика Представители Дерипаски покинули совет директоров En+ по «плану Баркера» 19:04, Бизнес Швеция разгромила Мексику и вышла в плей-офф с первого места 19:01, Спорт Сборная Германии впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира 18:59, Спорт Франция потребовала выдачи арестованного в Греции Александра Винника 18:58, Общество Сбившего беременную женщину в Москве водителя BMW арестовали 18:52, Общество Гибкие дисплеи: когда мы сможем скручивать смартфоны 18:51, РБК и Ингосстрах Пожар в торговом центре «Атриум» в Москве 18:34, Фотогалерея  МЧС рассказало о возгорании утеплителя в ТЦ «Атриум» в Москве 18:32, Общество Арестованный Магомедов покинул совет директоров Virgin Hyperloop One 18:28, Бизнес Что будет с Bitcoin Cash: группа BitPico устроит атаку 51% на сеть монеты 18:27, Крипто Путин вручил госнаграды Этушу и Кобзону 18:15, Общество Экс-помощник президента Кожин стал кандидатом на пост сенатора от Москвы 18:15, Политика Uber заблокировал водителя после обвинения в попытке изнасилования 18:05, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 18:00, Спецпроект РБК Спорт
Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине
Политический кризис на Украине, 19:59
0
Депутат Рады обвинил США в разжигании военного конфликта на Украине

США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине, поэтому всеми возможными способами разжигают его. Об этом в интервью телеканалу NewsOne рассказал депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Мураев сообщил, что экономические проблемы на Украине, такие как инфляция и повышение цен на товары, являются последствием «всех блокад и санкций». По мнению депутата, чтобы справиться с трудностями в экономике, Украине необходимо отменить все ограничения сразу после того, как закончится военный конфликт на востоке страны. Тем не менее, по словам Мураева, в завершении противостояния не заинтересованы США, так как ограничительные меры ослабляют ЕС и Россию.

«ЕС и Россия являются геополитическими противниками Штатов, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории Украины», — пояснил он.

Депутат Рады рассказал о назревающей на Украине катастрофе
Экономика

Мураев добавил, что в данном вопросе США потакает власть Украины, которая тем самым «изменяет Родине» и зарабатывает на этой войне.

По мнению депутата, чтобы Украина могла восстановить экономику и мир на своей территории, ей необходимо выбрать курс внеблокового нейтралитета, рассматривая соседние страны не как врагов, а как партнеров.

Противостояние киевских властей и властей самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины началось в 2014 году после февральского государственного переворота.

Теги: обвинение , военный конфликт , Украина
Главное
Сборная Германии потеряла титул чемпиона мира по футболу Спорт
Материалы по теме
Депутат Рады обвинил Россию в присвоении победы над фашизмом Политика
Депутат Рады предложил забрать Крымский мост «в качестве контрибуции» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter