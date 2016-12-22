США не заинтересованы в окончании военного конфликта на Украине, поэтому всеми возможными способами разжигают его. Об этом в интервью телеканалу NewsOne рассказал депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев.

Мураев сообщил, что экономические проблемы на Украине, такие как инфляция и повышение цен на товары, являются последствием «всех блокад и санкций». По мнению депутата, чтобы справиться с трудностями в экономике, Украине необходимо отменить все ограничения сразу после того, как закончится военный конфликт на востоке страны. Тем не менее, по словам Мураева, в завершении противостояния не заинтересованы США, так как ограничительные меры ослабляют ЕС и Россию.

«ЕС и Россия являются геополитическими противниками Штатов, поэтому через внешнее управление они всеми возможными способами разжигают военный конфликт на территории Украины», — пояснил он.

Мураев добавил, что в данном вопросе США потакает власть Украины, которая тем самым «изменяет Родине» и зарабатывает на этой войне.

По мнению депутата, чтобы Украина могла восстановить экономику и мир на своей территории, ей необходимо выбрать курс внеблокового нейтралитета, рассматривая соседние страны не как врагов, а как партнеров.

Противостояние киевских властей и властей самопровозглашенных ЛНР и ДНР на востоке Украины началось в 2014 году после февральского государственного переворота.