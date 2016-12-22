В Алма-Ате потушили пожар на складах
Общество, 09:16
0
В Алма-Ате потушили пожар на складах
Пожарные в 8:46 мск ликвидировали крупное возгорание на складах в Алма-Ате, площадь пожара составила 17 тыс. кв. м. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Руслана Иманкулова.
https://www.instagram.com/p/BkjOgl1ndV1/?taken-by=kris_p_almaty
Пожар начался утром 28 июня в микрорайоне Кайрат Турксибского района города. В результате пожара в складских помещениях на Кульджинской трассе никто не пострадал.
В тушении участвовали 75 человек и несколько десятков единиц техники. С вертолета на горящие склады сбросили 132 т воды.