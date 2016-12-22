В Алма-Ате произошел крупный пожар на складах

В Алма-Ате горят склады по Кульджинской трассе, заявила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова. Об этом сообщает Tengrinews.

Возгорание произошло в микрорайоне Кайрат Турксибского района, огонь охватил используемые под склады ангары на площади 3000 кв м. В борьбе с огнем приняли участие 75 человек личного состава и 20 единиц техники.

Как сообщает портал Nur.kz, для тушения пожара по тревоге был поднят вертолет.

Пользователи соцсетей выкладывают видео густого дыма, поднимающегося над районом.

https://www.instagram.com/p/BkjOgl1ndV1/?taken-by=kris_p_almaty