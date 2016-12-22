МАК назвал причину крушения Ми-8 в Хабаровске

Разбившийся в апреле в Хабаровске вертолет Ми-8, при падении которого погибли шесть человек, зацепился за вышку связи. Об этом говорится в окончательном отчете, опубликованном Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Документ опубликован на сайте МАК.



Согласно выводам специалистов МАК, в плох метеоусловиях (дождь и снег) экипаж вертолета не смог набрать безопасную высоту для полета по кругу, продолжая попытки определить свое местоположение, и врезался в вышку связи высоток 150 м при попытке захода на посадку. На вышке были найдены значительные повреждения. «Авиационное происшествие явилось следствием непринятия экипажем своевременного решения <... > при ухудшении метеоусловий и наборе безопасной высоты полета с целью исключения столкновения с искусственными препятствиями в районе посадочной площадки», — говорится в отчете.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Восток» разбился в Хабаровске, выполняя тренировочный полет 11 апреля. Инцидент произошел в районе улиц Антенная и Хирургическая, в 300 м от жилого дома. Погибли все шесть человек, находившиеся на борту.

