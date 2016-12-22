Матвиенко предложила придумать ответ «беспредельщикам» с Украины

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании верхней палаты парламента предложила комиссии по информационной политике обсудить с российскими журналистами ответные меры на действия Украины против СМИ России. Об этом сообщает «Интерфакс».

​«Позовите Союз журналистов, позовите ведущих журналистов, пообсуждайте, подготовьте такие предложения. Действительно, ситуация нетерпимая», — отдала распоряжение Матвиенко главе комиссии по информполитике Алексею Пушкову.

Пушков отметил «безобразную» инсценировку с Бабченко, которая является «издевательством над принципами защиты журналистов», и запрет на въезд журналистам из России на территорию Украины. Он заявил, что отправил специальному представителю ОБСЕ по свободе печати письмо, в котором говорилось о недопустимости действий Украины. По словам главы комиссии, Россия должна найти соответствующие способы реагирования, поскольку в противном случае киевские власти «продолжат эту практику».

«Подготовьте предложения, и давайте в конце концов ставить на место эту зарвавшуюся власть, беспредельщиков. Ждем предложений», — добавила Матвиенко.

Ранее, 26 июня, секретаря Союза журналистов России Евгения Примакова и журналиста RT Полу Слиер не пустили на Украину. Представители российских СМИ должны были посетить конференцию ОБСЕ «Укрепление свободы СМИ и плюрализма на Украине во время конфликтов в стране и вокруг нее».