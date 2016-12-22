Главу владимирского управления Росгвардии заподозрили в получении взяток

Во Владимирской области задержали начальника управления Росгвардии по подозрению в получении взяток от подчиненных. Об этом сообщает СК на своей странице в мессенджере «Там-Там».

«Начальник управления Росгвардии по Владимирской области Алфия Мокшина подозревается в получении взяток от подчиненных ей руководителей подразделений за непривлечение их к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент подозреваемая задержана. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В начале июня против начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК России за взятку должностному лицу через посредника в особо крупном размере. Тогда он пытался купить пост главы МВД Дагестана.