Болтон после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций против России

США считают, что санкции Европейского союза в отношении России должны сохраняться. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент РБК.
Болтон сказал, что тема поднималась ранее на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, где советник американского президента заявил, что позиция США по антироссийским санкциям остается прежней и что Вашингтон выступает за сохранение ограничений.
27 июня Конте выступил против автоматического продления санкций в отношении России, поскольку ограничения должны быть «средством, а не целью». Он отметил, что Евросоюз должен быть очень осторожен в этом вопросе.
28 и 29 июня в Брюсселе пройдет встреча лидеров Европейского союза, на которой в том числе будет обсуждаться вопрос продления санкций против России.
Совет Евросоюза 18 июня продлил срок действия ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Срок действия введенных ЕС секторальных санкций истекает 31 июля, а санкций в отношении ряда российских компаний и политиков — 15 сентября.